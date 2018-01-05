Екс-тренер "Карпат" і "Чорноморця" очолив ФК "БАТЕ"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Білоруський спеціаліст Олег Дулуб заключив контракт із чемпіоном країни “БАТЕ”, передає УНН з посиланням на сайт клубу з Борисова.
Термін та деталі угоди не розголошуються.
Тренерську діяльність Дулуб розпочав із “Лівадією” з Дзержинського (2001-03). Потім працював тренером дублюючого складу “Даріди” з Мінського району (2004), юнацької команди “Зміна-Мінськ” (2005), столичної “Зміни-2” (2006), Жодінского “Торпедо” (2007-09), “Мінська” (2010), “Вітебська” (2011), “Гомеля” (2012), гродненського “Немана” (з квітня по червень 2013), столичного “Динамо” (з червня-2013 по листопад-2014 року).
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У травні 2015 роки очолив мінські “Крумкачи” і вивів їх у вищу лігу (працював до жовтня 2016).
Примітно, що після розставання з “Крумкачами” працював головним тренером українських “Карпат” зі Львова (з жовтня 2016 по червень-2017) і “Чорноморця” з Одеси (з вересня по грудень 2017 р).