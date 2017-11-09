Екс-спікера парламенту Каталонії звинувачують у заколоті

Суддя може прийняти рішення про затримання К.Форкадель та п’яти колишніх депутатів за звинуваченням у заколоті та нецільовому використанні державних коштів.

Вони підозрюються у “спробі оголосити незалежність Каталонії” перед офіційним проголошенням декларації Каталонським парламентом 27 жовтня.

Повідомляється, що біля будівлі суду зібралась невелика кількість протестуючих.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд Іспанії у середу, 8 листопада, скасував односторонню декларацію про незалежність Каталонії та “Закон про розрив”, прийняті 27 жовтня та 7 вересня відповідно