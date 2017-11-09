Экс-спикера парламента Каталонии обвиняют в мятеже

Судья может принять решение о задержании К.Форкадель и пяти бывших депутатов по обвинению в мятеже и нецелевом использовании государственных средств.

Они подозреваются в "попытке объявить независимость Каталонии" перед официальным провозглашением декларации Каталонским парламентом 27 октября.

Сообщается, что у здания суда собралась небольшое количество протестующих.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию о независимости Каталонии и "Закон о разрыве", принятые 27 октября и 7 сентября соответственно.