Экс-спикера парламента Каталонии обвиняют в мятеже
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель явилась в Верховній суд Испании, где будет решаться ее причастность к проведению референдума о независимости Каталонии, передает УНН со ссылкой на AFP.
Судья может принять решение о задержании К.Форкадель и пяти бывших депутатов по обвинению в мятеже и нецелевом использовании государственных средств.
Они подозреваются в "попытке объявить независимость Каталонии" перед официальным провозглашением декларации Каталонским парламентом 27 октября.
Сообщается, что у здания суда собралась небольшое количество протестующих.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию о независимости Каталонии и "Закон о разрыве", принятые 27 октября и 7 сентября соответственно.