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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 7721 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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13:18 • 42801 просмотра

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Экс-спикера парламента Каталонии обвиняют в мятеже

Экс-спикера парламента Каталонии обвиняют в мятеже

Киев  •  УНН

 • 10406 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель явилась в  Верховній суд Испании, где будет решаться ее причастность к проведению референдума о независимости Каталонии, передает УНН со ссылкой на AFP.

Судья может принять решение о задержании К.Форкадель и пяти бывших депутатов по обвинению в мятеже и нецелевом использовании государственных средств.

Они подозреваются в "попытке объявить независимость Каталонии" перед официальным провозглашением декларации Каталонским парламентом 27 октября.

Сообщается, что у здания суда собралась небольшое количество протестующих.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Испании в среду, 8 ноября, отменил одностороннюю декларацию о независимости Каталонии и "Закон о разрыве", принятые 27 октября и 7 сентября соответственно.

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