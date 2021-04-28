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Екссолістка гурту "Тату" Юлія Волкова візьме участь в праймеріз "Єдиної Росії"

Київ • УНН

 • 35874 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Екссолістка гурту "Тату" Юлія Волкова візьме участь в праймеріз (попередні вибори з відбору кандидатів) "Єдиної Росії". Про це вона повідомила в своєму Instagram, інформує УНН.

Цитата

"Я зробила перший крок. Всі подробиці в наступних постах. Нас не доженуть", - написала Волкова.

Деталі

Волкова подала документи на праймеріз ЄР по Іванівській області. Свою програму ексзірка поки не опублікувала.

Праймеріз пройдуть по всій Росії з 24 по 30 травня. Підсумки процедури підведуть 1 червня.

Вибори в Держдуму повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

Довідка

Юлія Волкова (20.02.1985) - російська співачка, колишня солістка поп-гурту "Тату". З 2010 року займається сольною кар'єрою.

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