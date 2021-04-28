Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз (предварительные выборы по отбору кандидатов) "Единой России". Об этом она сообщила в своем Instagram, сообщает УНН.
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"Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят", - написала Волкова.
Детали
Волкова подала документы на праймериз ЕР по Ивановской области. Свою программу экс-звезда пока не опубликовала.
Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня.
Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября 2021 года.
Справка
Юлия Волкова (20.02.1985) - российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату". С 2010 года занимается сольной карьерой.
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