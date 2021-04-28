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Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз "Единой России"

Киев  •  УНН

 • 35868 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова примет участие в праймериз (предварительные выборы по отбору кандидатов) "Единой России". Об этом она сообщила в своем Instagram, сообщает УНН.

Цитата

"Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят", - написала Волкова.

Детали

Волкова подала документы на праймериз ЕР по Ивановской области. Свою программу экс-звезда пока не опубликовала.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня.

Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября 2021 года.

Справка

Юлия Волкова (20.02.1985) - российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату". С 2010 года занимается сольной карьерой.

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