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22 березня, 17:51 • 107089 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 163120 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 137199 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 136379 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 126059 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 116301 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

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П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157152 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Третій президент України встановив новий світовий рекорд

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Третього президента України Віктора Ющенка офіційно визнали володарем найбільшої у світі колекції українських рушників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГО "Національний Реєстр Рекордів".

"Віктор Ющенко відтепер офіційно володар найбільшої у світі колекції українських рушників. Експерти Національного Реєстру Рекордів Виталий Зорин і Вєтрова Лана нарахували 5730 автентичних вишитих та тканих рушників, які є оберегом культурної пам'яті українців", - сказано у повідомлені. 

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Як повдіомляв УНН, до Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд.

Як повідомляв УНН, львів'янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

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