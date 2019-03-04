Третій президент України встановив новий світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Третього президента України Віктора Ющенка офіційно визнали володарем найбільшої у світі колекції українських рушників. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГО "Національний Реєстр Рекордів".
"Віктор Ющенко відтепер офіційно володар найбільшої у світі колекції українських рушників. Експерти Національного Реєстру Рекордів Виталий Зорин і Вєтрова Лана нарахували 5730 автентичних вишитих та тканих рушників, які є оберегом культурної пам'яті українців", - сказано у повідомлені.
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Як повдіомляв УНН, до Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд.
Як повідомляв УНН, львів'янин потрапив до Книги рекордів Гіннеса.