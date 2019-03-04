Третий президент Украины установил новый мировой рекорд

"Виктор Ющенко отныне официально обладатель крупнейшей в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального Реестра Рекордов Виталий Зорин и Ветрова Лана насчитали 5730 аутентичных вышитых и тканых полотенец, которые являются оберегом культурной памяти Украинская", - сказано в сообщении.



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Как повдиомляв УНН в Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд.



Как сообщал УНН, львовянин попал в Книгу рекордов Гиннеса.

