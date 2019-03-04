Третий президент Украины установил новый мировой рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Третьего президента Украины Виктора Ющенко официально признали обладателем крупнейшей в мире коллекции украинских рушников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОО "Национальный Реестр Рекордов".
"Виктор Ющенко отныне официально обладатель крупнейшей в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального Реестра Рекордов Виталий Зорин и Ветрова Лана насчитали 5730 аутентичных вышитых и тканых полотенец, которые являются оберегом культурной памяти Украинская", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За прошлый год больше всего рекордов украинцы установили в категории "Спорт"
Как повдиомляв УНН в Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд.
Как сообщал УНН, львовянин попал в Книгу рекордов Гиннеса.