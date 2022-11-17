Експрем'єр Італії вірить, що може схилити путіна піти на мир з Україною та посадити за стіл переговорів

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Зокрема, Берлусконі “мріє” про те, що він виступить посередником у мирній угоді між Україною та Росією.

При цьому, за словами довіреної особи екс-прем'єра та заступника міністра культури Італії в новому уряді Вітторіо Сгарбі, Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником.

Вітторіо Сгарбі зазначив, що Берлусконі "любить красиві жести".

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"І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде до підручників історії як світовий герой", - сказав заступник міністра культури.

Додамо

Сільвіо Берлусконі вважає, що Президент України Володимир Зеленський сяде за стіл переговорів із росією лише у разі припинення постачання зброї із Заходу в обмін на мільярди доларів для відновлення України.