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Экс-премьер Италии верит, что может склонить путина пойти на мир с Украиной и посадить за стол переговоров

Киев • УНН

 • 348363 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что он может убедить президента россии владимира путина начать мирные переговоры с Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на Spectator.

Детали

В частности, Берлускони “мечтает” о том, что он выступит посредником в мирном соглашении между Украиной и россией.
При этом, по словам доверенного лица экс-премьера и заместителя министра культуры Италии в новом правительстве Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником.

Витторио Сгарби отметил, что Берлускони "любит красивые жесты".

Цитата

"И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой", - сказал замминистра культуры.

Добавим

Сильвио Берлускони считает, что Президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с россией только в случае прекращения поставок оружия с Запада в обмен на миллиарды долларов для восстановления Украины.

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