Экс-премьер Италии верит, что может склонить путина пойти на мир с Украиной и посадить за стол переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что он может убедить президента россии владимира путина начать мирные переговоры с Украиной. Об этом УНН пишет со ссылкой на Spectator.
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В частности, Берлускони “мечтает” о том, что он выступит посредником в мирном соглашении между Украиной и россией.
При этом, по словам доверенного лица экс-премьера и заместителя министра культуры Италии в новом правительстве Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником.
Витторио Сгарби отметил, что Берлускони "любит красивые жесты".
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"И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой", - сказал замминистра культуры.
Добавим
Сильвио Берлускони считает, что Президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с россией только в случае прекращения поставок оружия с Запада в обмен на миллиарды долларов для восстановления Украины.