Екс-правоохоронців, які торгували психотропами засудили у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Вінниці до 12 та 11,5 років позбавлення волі засудили членів організованого злочинного угруповання, які виготовляли та збували амфетамін та метамфетамін. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Організатором наркобізнесу був колишній правоохоронець, йому допомагала 28-річна дівчина — на той момент діючий працівник правоохоронних органів.
За збут відповідав місцевий бізнесмен, який продавав психотропи у власних нічних клубах та кафе. Гроші від збуту наркотиків йшли на придбання елітної нерухомості та дорогих авто.
Оперативники СБУ затримали зловмисників улітку 2014 року в орендованому будинку на околиці міста, де було обладнано підпільну нарколабораторію, що виготовляла до одного кілограма наркотиків за день.
Під час обшуку правоохоронці виявили лабораторне обладнання, прес для виготовлення пігулок, велику кількість прекурсорів. Крім цього, у будинку вилучили боєприпаси до вогнепальної зброї.
Колегія суддів визнала зловмисників винними та засудила членів наркоугруповання до 12 і 11,5 років позбавлення волі.