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15 марта, 19:03 • 115945 просмотра

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Экс-правоохранителей, которые торговали психотропами осудили в Виннице

Киев • УНН

 • 6335 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Виннице к 12 и 11,5 годам лишения свободы приговорили членов организованной преступной группировки, которые изготавливали и сбывали амфетамин и метамфетамин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Организатором наркобизнеса был бывший правоохранитель, ему помогала 28-летняя девушка - на тот момент действующий сотрудник правоохранительных органов.

За сбыт отвечал местный бизнесмен, который продавал психотропы в собственных ночных клубах и кафе. Деньги от сбыта наркотиков шли на приобретение элитной недвижимости и дорогих авто.

Оперативники СБУ задержали злоумышленников летом 2014 года в арендованном доме на окраине города, где оборудовали подпольную нарколабораторию, которая производила до одного килограмма наркотиков в день.

Во время обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, пресс для изготовления таблеток, большое количество прекурсоров. Кроме этого, в доме изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию.

Коллегия судей признала злоумышленников виновными и приговорила членов наркогруппировки к 12 и 11,5 годам лишения свободы.

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