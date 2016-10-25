Экс-правоохранителей, которые торговали психотропами осудили в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Виннице к 12 и 11,5 годам лишения свободы приговорили членов организованной преступной группировки, которые изготавливали и сбывали амфетамин и метамфетамин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Организатором наркобизнеса был бывший правоохранитель, ему помогала 28-летняя девушка - на тот момент действующий сотрудник правоохранительных органов.
За сбыт отвечал местный бизнесмен, который продавал психотропы в собственных ночных клубах и кафе. Деньги от сбыта наркотиков шли на приобретение элитной недвижимости и дорогих авто.
Оперативники СБУ задержали злоумышленников летом 2014 года в арендованном доме на окраине города, где оборудовали подпольную нарколабораторию, которая производила до одного килограмма наркотиков в день.
Во время обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, пресс для изготовления таблеток, большое количество прекурсоров. Кроме этого, в доме изъяли боеприпасы к огнестрельному оружию.
Коллегия судей признала злоумышленников виновными и приговорила членов наркогруппировки к 12 и 11,5 годам лишения свободы.