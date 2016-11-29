Екс-посадовцю МВС повідомлено про підозру

Екс-заступнику начальника Департаменту громадської безпеки – начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України повідомлено підозру в організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів. Також екс-посадовця підозрюють у наданні керівникам спецпідрозділів охорони громадського порядку у період грудня 2013 року – лютого 2014 року хабара у розмірі понад 30 млн грн за активну протидію протестним акціям громадян та застосування надмірної сили й спеціальних засобів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та інших осіб, що можуть бути причетними до злочинів, виявлено та вилучено три одиниці вогнепальної зброї, велика кількість набоїв до неї, комп’ютерна техніка та документи, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.

Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.