Экс-чиновнику МВД сообщено о подозрении

Экс-заместителю начальника Департамента общественной безопасности - начальнику управления Министерства внутренних дел Украины сообщено подозрение в организации незаконного препятствования проведению митингов. Также экс-чиновника подозревают в предоставлении руководителям спецподразделений охраны общественного порядка в период декабрь 2013 - февраль 2014 взятки в размере более 30 млн грн за активное противодействие протестным акциям граждан и применение чрезмерной силы и специальных средств.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого и других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям, обнаружено и изъято три единицы огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов к нему, компьютерная техника и документы, содержащие сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых во время указанного уголовного производства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.