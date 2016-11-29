Экс-чиновнику МВД сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Экс-заместителю начальника Департамента общественной безопасности сообщено о подозрении в незаконном препятствовании проведения митингов во время Революции Достоинства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Экс-заместителю начальника Департамента общественной безопасности - начальнику управления Министерства внутренних дел Украины сообщено подозрение в организации незаконного препятствования проведению митингов. Также экс-чиновника подозревают в предоставлении руководителям спецподразделений охраны общественного порядка в период декабрь 2013 - февраль 2014 взятки в размере более 30 млн грн за активное противодействие протестным акциям граждан и применение чрезмерной силы и специальных средств.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого и других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям, обнаружено и изъято три единицы огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов к нему, компьютерная техника и документы, содержащие сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, устанавливаемых во время указанного уголовного производства.
Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.