Екс-посадовця Управління Держпраці засудили за хабарництво на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Екс-заступника начальника Управління Держпраці в Хмельницькій області засудили за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що посадовець одержав від директора одного з приватних підприємств неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень.
Гроші він отримав за складання позитивного акту перевірки та реєстрацію ліфтів, які монтувались підприємством в приміщенні одного з торговельних центрів м. Хмельницького.
При одержанні зазначеної суми його було затримано правоохоронцями, а предмет хабара виявлено та вилучено.
Вироком суду посадовця, якого під час слідства звільнено з роботи, визнано винним у вчиненні злочину за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.
Екс-посадовця засуджено до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки та з конфіскацією майна. Окрім цього, посадовця позбавлено рангу державного службовця.