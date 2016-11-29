Экс-чиновника Управление Гоструда осудили за взяточничество в Хмельницкой области

Установлено, что чиновник получил от директора одного из частных предприятий неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен.

Деньги он получил за составление положительного акта проверки и регистрации лифтов, которые монтировались предприятием в помещении одного из торговых центров г. Хмельницкого.

При получении указанной суммы он был задержан правоохранителями, а предмет взятки обнаружено и изъято.

Приговором суда чиновника, во время следствия уволено с работы, признано виновным в совершении преступления по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на два года и с конфискацией имущества. Кроме этого, чиновник лишен ранга государственного служащего.