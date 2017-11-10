Екс-посадовець Пентагону порадив вивчати досвід України в боротьбі з фейками

Карпентер порадив компаніям звертати більше уваги на висловлювання, які сіють розбрат, відслідковувати звідки вони походять і чи задіяне тут фінансування іноземних держав. Крім того, вони мають активніше співпрацювати з урядовими установами та неурядовими організаціями.

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Він такоже окремо відзначив і український проект, який втілюється в Києво-Могилянській академії.

"Вони були першими в намаганнях зрозуміти, як Росія поширює дезінформацію і фейкові історії в соціальних мережах і традиційних ЗМІ", - наголосив Карпентер.

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На його думку, соцмережі не розуміють масштабу та ефективності впливу Росії в соціальних та традиційних медіа і остерігаються регулювати цю сферу, побоюючись втратити прибутки, зазначив Карпентер.

"Вважаю, досвід всіх сусідніх з Росією країн був відкинутий. Переважно тому, що він не був добре відомий. Технологічні компанії живуть у своєму герметичному світі і не бачать, що відбувається в Україні. Вони про це не думають. І коли Марк Цукерберґ відкидає факт, що Росія могла втрутитися в наші вибори - це наївно і навіть небезпечно", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, у США на слуханнях у двох комітетах Конгресу щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року оприлюднили нові дані про російську політичну рекламу в соціальних мережах.