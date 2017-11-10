Экс-чиновник Пентагона посоветовал изучать опыт Украины в борьбе с фейками

Карпентер посоветовал компаниям обращать больше внимания на высказывания, которые сеют раздор, отслеживать откуда они происходят и или задействовано здесь финансирования иностранных государств. Кроме того, они должны активнее сотрудничать с правительственными учреждениями и неправительственными организациями.

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Он также особо отметил и украинский проект, который воплощается в Киево-Могилянской академии.

"Они были первыми в попытках понять, как Россия распространяет дезинформацию и фейковые истории в социальных сетях и традиционных СМИ", - отметил Карпентер.

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По его мнению, соцсети не понимают масштаба и эффективности влияния России в социальных и традиционных медиа и опасаются регулировать эту сферу, опасаясь потерять прибыли, отметил Карпентер.

"Считаю, опыт всех соседних с Россией стран был отвергнут. В основном потому, что он не был хорошо известен. Технологические компании живут в своем герметичном мире и не видят, что происходит в Украине. Они об этом не думают. И когда Марк Цукерберг отвергает факт, что Россия могла вмешаться в наши выборы - это наивно и даже опасно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях.