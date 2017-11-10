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Экс-чиновник Пентагона посоветовал изучать опыт Украины в борьбе с фейками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Facebook и Twitter имеют более внимательно изучать опыт Киева в борьбе с ложными новостями и пропагандой. Об этом заявил бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Карпентер посоветовал компаниям обращать больше внимания на высказывания, которые сеют раздор, отслеживать откуда они происходят и или задействовано здесь финансирования иностранных государств. Кроме того, они должны активнее сотрудничать с правительственными учреждениями и неправительственными организациями.

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Он также особо отметил и украинский проект, который воплощается в Киево-Могилянской академии.

"Они были первыми в попытках понять, как Россия распространяет дезинформацию и фейковые истории в социальных сетях и традиционных СМИ", - отметил Карпентер.

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По его мнению, соцсети не понимают масштаба и эффективности влияния России в социальных и традиционных медиа и опасаются регулировать эту сферу, опасаясь потерять прибыли, отметил Карпентер.

"Считаю, опыт всех соседних с Россией стран был отвергнут. В основном потому, что он не был хорошо известен. Технологические компании живут в своем герметичном мире и не видят, что происходит в Украине. Они об этом не думают. И когда Марк Цукерберг отвергает факт, что Россия могла вмешаться в наши выборы - это наивно и даже опасно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях.

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