Екс-півзахисник збірної України Едмар стане тренером команди з США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Екс-півзахисник "Металіста", "Дніпра" і збірної України Едмар розповів щодо свого футбольного майбутнього, повідомляє УНН з посиланням на сайт Zbirna.com.
"Коли я грав за команду Бока Ратон, познайомився з людиною, яка має іншу команду в США, якій вже два роки, вона виступає десь в четвертому місцевому дивізіоні. Це молодий клуб. Ми розмовляли з власником, є бажання працювати в цьому проекті. Домовилися, що я буду граючим тренером, а після того як закінчу тренерські курси в Києві і отримаю ліцензію, зможу перейти на тренерську роботу", - розпочав півзахисник.
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Нинішній гравець "Металіст-1925" має намір запрошувати українських талановитих футболістів до американської команди у майбутньому.
"Можна сказати, в США завершу кар'єру і там же почну тренувати. Є бажання взяти участь в цікавому проекті. Я буду одним із співвласників цієї команди. Також є бажання, щоб у цього клубу був зв'язок з Україною, з іншими клубами, щоб ми могли запрошувати в США талановитих хлопців, які захочуть отримати в Америці освіту і грати в футбол", - додав Едмар.
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Окрім того, Едмар наголосив, що за домовленістю з "Металістом", останній свій матч він зіграє проти "Дніпра", а після цього переїздить в США.
Додамо також, 37-річний футболіст провів за національну команду України 15 поєдинків.