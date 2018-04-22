Экс-полузащитник сборной Украины Эдмар станет тренером команды из США

“Когда я играл за команду Бока Ратон, познакомился с человеком, который содержит другую команду в США, которой уже два года, она выступает где-то в четвертом местном дивизионе. Это молодой клуб. Мы разговаривали с владельцем, есть желание работать в этом проекте. Договорились, что я буду играющим тренером, а после того как закончу тренерские курсы в Киеве и получу лицензию, смогу перейти на тренерскую работу”, — начал полузащитник.

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Нынешний игрок “Металлист-1925” намерен приглашать украинских талантливых футболистов в американскую команду в будущем.

“Можно сказать, в США завершу карьеру и там же начну тренировать. Есть желание принять участие в интересном проекте. Я буду одним из совладельцев этой команды. Также есть желание, чтобы у этого клуба была связь с Украиной, с другими клубами, чтобы мы могли приглашать в США талантливых ребят, которые захотят получить в Америке образование и играть в футбол”, - добавил Эдмар.

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Кроме того, Эдмар отметил, что по договоренности с “Металлистом”, последний свой матч он сыграет против “Днепра”, а затем переезжает в США.

Добавим также, 37-летний футболист провел за национальную команду Украины 15 поединков.