Екс-наставник "Наполі" очолив ФК "Челсі"

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Італієць Мауріціо Сарри став новим головним тренером лондонського “Челсі”. Про це повідомляє сайт “синіх”, передає УНН.

59-річний перебереться на “Стемфорд Брідж” слідом за успішним трирічним перебуванням біля керма італійського “Наполі”. Угода між сторонами діятиме впродовж трьох років.

“Я щасливий перейти в „Челсі“ і працювати в АПЛ. Це новий і вкрай захоплюючий етап моєї кар’єри. Я з нетерпінням чекаю, коли зустрінуся зі своїми новими підопічними і приступлю до роботи, щоб незабаром вирушити з командою в Австралію, де я буду вже ближче дізнаватися про хлопців і відпрацьовувати тактику в матчах”, — зазначив новоспечений керманич лондонців.

Зауважимо, що за час перебування італійцем на містку в “Наполі”, він відродив команду і повернув її в Лігу чемпіонів. За три роки під керівництвом Саррі неаполітанці двічі фінішували другими в Серії А, в тому числі і в минулому сезоні, коли вони набрали максимальну для другого місця кількість очок, і одного разу — на третьому. У 2017-му році він був названий кращим тренером року в Серії А.

Нагадаємо, що попереднього коуча “Челсі” Антоні Конте нещодавно було звільнено.

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