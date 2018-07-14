Екс-наставник "Наполі" очолив ФК "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Італієць Мауріціо Сарри став новим головним тренером лондонського “Челсі”. Про це повідомляє сайт “синіх”, передає УНН.
59-річний перебереться на “Стемфорд Брідж” слідом за успішним трирічним перебуванням біля керма італійського “Наполі”. Угода між сторонами діятиме впродовж трьох років.
“Я щасливий перейти в „Челсі“ і працювати в АПЛ. Це новий і вкрай захоплюючий етап моєї кар’єри. Я з нетерпінням чекаю, коли зустрінуся зі своїми новими підопічними і приступлю до роботи, щоб незабаром вирушити з командою в Австралію, де я буду вже ближче дізнаватися про хлопців і відпрацьовувати тактику в матчах”, — зазначив новоспечений керманич лондонців.
Зауважимо, що за час перебування італійцем на містку в “Наполі”, він відродив команду і повернув її в Лігу чемпіонів. За три роки під керівництвом Саррі неаполітанці двічі фінішували другими в Серії А, в тому числі і в минулому сезоні, коли вони набрали максимальну для другого місця кількість очок, і одного разу — на третьому. У 2017-му році він був названий кращим тренером року в Серії А.
Нагадаємо, що попереднього коуча “Челсі” Антоні Конте нещодавно було звільнено.