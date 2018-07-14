Экс-наставник "Наполи" возглавил ФК "Челси"

59-летний переберется на “Стэмфорд Бридж” вслед за успешным трехлетним пребыванием у руля итальянского “Наполи”. Соглашение между сторонами будет действовать в течение трех лет.

“Я счастлив перейти в „Челси“ и работать в АПЛ. Это новый и крайне увлекательный этап моей карьеры. Я с нетерпением жду, когда встречусь со своими новыми подопечными и приступлю к работе, чтобы вскоре отправиться с командой в Австралию, где я буду уже ближе узнавать ребят и отрабатывать тактику в матчах”, — отметил новоиспеченный руководитель лондонцев.

Заметим, что за время пребывания итальянцем на мостике в “Наполи”, он возродил команду и вернул ее в Лигу чемпионов. За три года под руководством Сарре неаполитанцы дважды финишировали вторыми в Серии А, в том числе и в прошлом сезоне, когда они набрали максимальное для второго места количество очков, и один раз — на третьем. В 2017 году он был назван лучшим тренером года в Серии А.

Напомним, что предыдущего коуча “Челси” Антони Конте недавно был освобожден.