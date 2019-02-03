Екс-наставник московського "Локомотива" очолив український ФК "Рух"

До тренерського штабу Леоніда Кучука також увійшли помічник головного тренера Іван Федик, тренер із фізичної підготовки Віталій Мілютін і тренер воротарів Євгеній Іванов. Окрім того, команда тренерів “Руху” незабаром поповниться кимось із власних вихованців. Паралельно триває і формування тренерського штабу команди “Руху” U-19, куди ввійдуть фахівці, які вже впродовж тривалого часу працюють у колективі.

Як тренер, Кучук гучно заявив про себе у молдовському “Шеріфі”, де став найуспішнішим головним наставником в історії клубу — 6 разів вигравав із командою чемпіонат країни, у сезоні-2009/2010 вивів “Шеріф” до групового раунду Ліги Європи.

Згодом після нетривалого періоду в “Салюті” з Бєлгорода в нього розпочався український період тренерської кар’єрі. І він знову увінчався єврокубковим успіхом. У сезоні-2011/2012 разом із київським “Арсеналом” посів 5-те місце в чемпіонаті України, повторивши найкраще досягнення клубу і вперше в історії вивівши “канонірів” у єврокубки.

Примітно, що під час російського етапу кар’єри Кучук очолював “Кубань” (Краснодар) і “Локомотив” (Москва) — команди під його керівництвом перебували у лідерській групі чемпіонату Росії. А 15-го січня 2017-го року він офіційно став головним тренером української “Сталь” (Кам’янське). Пропрацював з командою до завершення сезону-2016/2017, а згодом очолив російський “Ростов”, в якому працював до кінця року.

Додамо також, “Рух” закінчив першу половину сезону на 13 щаблі Першої ліги України — 11 очок.