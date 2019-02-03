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Экс-наставник московского "Локомотива" возглавил украинский ФК "Рух"

Киев  •  УНН

 • 12420 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент футбольного клуба “Рух” с Винников Григорий Козловский официально представил футбольной общественности нового наставника команды, которым стал известный белорусский специалист Леонид Кучук, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В тренерский штаб Леонида Кучука также вошли помощник главного тренера Иван Федык, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов. Кроме того, команда тренеров “Руха” вскоре пополнится кем-то из собственных воспитанников. Параллельно продолжается и формирование тренерского штаба команды “Рух” U-19, куда войдут специалисты, которые уже на протяжении длительного времени работают в коллективе.

Как тренер, Кучук громко заявил о себе в молдавском “Шерифе”, где стал самым успешным главным наставником в истории клуба — 6 раз выигрывал с командой чемпионат страны, в сезоне-2009/2010 вывел “Шериф” в групповой раунд Лиги Европы.

Вскоре после непродолжительного периода в “Салюте” из Белгорода у него начался украинский период тренерской карьере. И он снова увенчался еврокубковым успехом. В сезоне-2011/2012 вместе с киевским “Арсеналом” занял 5-е место в чемпионате Украины, повторив лучшее достижение клуба и впервые в истории выведя “канониров” в еврокубки.

Примечательно, что во время российского этапа карьеры Кучук возглавлял “Кубань” (Краснодар) и “Локомотив” (Москва) — команды под его руководством находились в лидерской группе чемпионата России. А 15-го января 2017 года он официально стал главным тренером украинской “Стали” (Каменское). Проработал с командой до конца сезона-2016/2017, а впоследствии возглавил российский “Ростов”, в котором работал до конца года.

Добавим также, “Рух” закончил первую половину сезона на 13 ступени Первой лиги Украины — 11 очков.

Украинские Национальные Новости

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