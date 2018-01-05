"Екс-міністра охорони здоров’я" Криму не затримували
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У прокуратурі Автономної Республіки Крим спростували заяви представника Президента України в Автономній Республіці Крим Бориса Бабіна та його заступника, які були розміщені на їх сторінках у соцмережі Facebook щодо затримання "екс-міністра охорони здоров’я Криму". Прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила УНН, що колишнього міністра охорони здоров’я Криму не затримували.
“На виконання ухвали суду у місці перебування у Києві колишнього так званого „міністра охорони здоров’я Криму“ Петра Михальчевського співробітниками Служби безпеки України проводився обшук, під час якого були вилучені паспорт громадянина РФ, „службове посвідчення“ за підписом С.Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою Криму”, — сказала Т.Тихончик.
Вона повідомила, що розповсюджена окремими представниками влади та ЗМІ інформація щодо його затримання не відповідає дійсності.
“Наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим готується повідомлення про підозру у вчиненні ним державної зради та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вживаються усі заходи для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст.111 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”, — додала прес-секретар прокуратури.
Як повідомляв УНН, СБУ виявила у Києві "екс-міністра охорони здоров’я Криму".