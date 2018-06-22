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Екс-міністра оборони Єжеля викликали до суду на 5 липня

Екс-міністра оборони Єжеля викликали до суду на 5 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва викликав колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля на підготовче судове засідання у його кримінальному провадженні на 5 липня цього року. Відповідні повістка оприлюднена в “Урядовому кур’єрі”, передає УНН.

“На підготовче судове засідання викликається Єжель Михайло Броніславович, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.364 ККУ, яке відбудеться 5 липня 2018 року об 11:30”, — йдеться у повістці.

Також зазначається, якщо Єжель не прибуде до суду, то суд розглядатиме провадження у порядку спеціального судового провадження.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України направила до суду справу стосовно екс-міністра оборони країни Михайла Єжеля після проведення заочного слідства. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

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