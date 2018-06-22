Екс-міністра оборони Єжеля викликали до суду на 5 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва викликав колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля на підготовче судове засідання у його кримінальному провадженні на 5 липня цього року. Відповідні повістка оприлюднена в “Урядовому кур’єрі”, передає УНН.
“На підготовче судове засідання викликається Єжель Михайло Броніславович, обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.364 ККУ, яке відбудеться 5 липня 2018 року об 11:30”, — йдеться у повістці.
Також зазначається, якщо Єжель не прибуде до суду, то суд розглядатиме провадження у порядку спеціального судового провадження.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України направила до суду справу стосовно екс-міністра оборони країни Михайла Єжеля після проведення заочного слідства. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.