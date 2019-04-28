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Екс-міністр оборони Польщі: існування сильної України в наших інтересах

Екс-міністр оборони Польщі: існування сильної України в наших інтересах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Колишній міністр оборони Польщі, заступник голови правлячої партії PiS Антоні Мацєревич вважає, що "існування сильної України в інтересах Польщі. Це польський сенс існування держави". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо 24".

Таку заяву зробив Мацєревич в суботньому ефірі на "Польському радіо 24".

За словами Мацєревича, в зв'язку з новою ситуацією в Україні "найближчими місяцями - це відмінна можливість для Польщі". Віце-президент PiS звернувся до нової української влади: врахуйте Волинську трагедію, дозвольте Інституту національної пам'яті (Польщі) ексгумувати польських жертв.

"Польща допомагає Україні в багатьох областях, як в економічному, так і в політичному плані. Я завжди кажу: існування сильної української держави відповідає інтересам Польщі, це сенс існування Польщі, - заявив колишній глава Міноборони.

Нагадаємо, націоналістичний наратив не повинен визначати політичний курс України. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач під час виступу на Київському безпековому форумі

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