Екс-керівництво Електронмашу, яке звинувачують в багатомільйонних розкраданнях, заблокувало роботу заводу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві повністю заблокована робота державного підприємства "Електронмаш", яке спеціалізується на поставках електрообладнання для громадського транспорту і вітряних установок. Про це повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, якому підпорядкований завод, передає УНН.

У міністерстві заявили, що підприємство блокує організована злочинна група на чолі з колишнім директором Віктором Мовою (звільнений з посади в березні цього року) та заступником директора-головним бухгалтером Володимиром Теслюком (питання про його звільнення зараз перебуває на розгляді Мінекономрозвитку). Співробітники захопили низку службових приміщень підприємства і не допускають до документів міністерську комісію, створену у відповідь на звернення СБУ, яка повинна провести інвентаризацію майна і зобов'язань держзаводів.

Незважаючи на супровід силовиків, 18 жовтня комісію фізично не допустили до роботи. При цьому в попередні візити "ревізори" вже з'ясували, що частина бухгалтерських документів і жорстких дисків комп'ютерів, які вони повинні були вивчити під час перевірок, знищена.

У міністерстві зазначають, що екс-директор заводу Мова і низка інших керівників є фігурантами розслідування СБУ про зловживання службовим становищем. За даними правоохоронців, з 2000 року підозрювані незаконно привласнили державне майно на суму понад 60 мільйонів гривень і передали з державної власності приміщення площею майже 90 тис. кв. м приватному підприємству родича Віктора Мови. Всього мова йде про 22 відчужених об'єктах нерухомості. При цьому всупереч нормам законодавства передача нерухомості не узгоджувалася з Фондом держмайна України.

Серед інших звинувачень - закупівлі товарів та послуг з порушеннями і за завищеними цінами. Та ще й у структур, які теж пов'язані з екс-директором.

За словами нинішнього директора "Електронмашу" Дмитра Бондарчука, який був призначений на посаду у вересні цього року, його теж фізично не пускають на робоче місце. А курирує блокаду держпідприємства вже не звільнений Мова, а головбух Теслюк.

"Зубожілих співробітникам, які роками сидять без роботи, пообіцяли золоті гори і змусили їх заважати роботі державних органів, виставивши міністерство ворогом", - заявив Бондарчук. "Я раджу їм спочатку ознайомитися з висунутими СБУ підозрами і вивчити декларацію Теслюка, сім'я якого при не самих великих доходах за останні десять років придбала безліч квартир і земельних ділянок в Києві і області. І вже після цього робити висновки про те, чи варто йому довіряти і що ним насправді рухає".

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