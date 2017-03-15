Екс-керівник штабу Д.Трампа і В.Януковича підозрюється в причетності до вбивств на Майдані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Одна з дочок колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа і колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта запідозрила, що її батько причетний до масових вбивств на Майдані, повідомляє Independent з посиланням на переписку дочок П.Манафорта, яку зламали і оприлюднили хакери, передає УНН.
Видання зазначає, що листування Андреа і Джесіки за період з жовтня 2012 по вересень 2016 року було зламано хакерами в лютому.
В одному з повідомлень Андреа написала Джесіці: “Не обманюй себе, гроші, які є у нас — це криваві гроші”.
На думку видання, дочка П.Манафорта має на увазі можливу роль свого батька у вбивствах людей на Майдані в лютому 2014 року.
В іншому повідомленні Андреа написала: “Чи знаєш ти, чия стратегія повинна була спровокувати це, відправити цих людей і змусити їх убити?”
Як повідомляв УНН, адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважають неврученим обвинувальний акт про державну зраду.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.