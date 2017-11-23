Екс-голова фінкомітету ВР лобіював інтереси “радикалів”, а не вкладників - Олійник
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На посаді голови фінансового комітету ВРУ нардеп від “Радикальної партії” Сергій Рибалка займався лобізмом інтересів Фонду гарантування вкладів, а для вкладників нічого хорошого так і не зробив. Про це у коментарі УНН повідомив правозахисник В'ячеслав Олійник, коментуючи підсумки роботи Рибалки на посаді.
“З часу обрання Рибалки на посаду голови фінансового комітету ВР ми до нього із вкладниками різних ліквідованих банків зверталися часто, але ніяких дій не було з його боку. Лобіювання інтересів відбувалося лише фактично ФГВФО, оскільки за його (Рибалки, - ред.) допомоги були прийняті зміни до законопроекту про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Для вкладників нічого гарно не зробили. І для розвитку банківської системи взагалі нічого не зробив”, - сказав він.
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Також, за словами, Олійника, за головування Рибалки, у фінансовому комітеті Ради не відбувалося жодної суттєвої роботи.
“Взагалі, комітет наразі сформований із депутатів не із дуже гарною репутацією: або в офшорних скандалах замішаних, як і сам Рибалка, або ще в якихось скандальних справах.
Нічого гарно сказати не можу, лише негатив від звернень вкладників банків. І ніяких конструктивних пропозицій він (Рибалка, - ред.) не вносив”, - додав правозахисник і додав, що робота екс-очільника комітету більше заключалася у лобіюванні інтересів його ж партії.
Нагадаємо, раніше позичальники банків завили, що Рибалка своє діяльністю убив довіру до фінансового комітету Парламенту.
Також нагадаємо, нещодавно, депутати звільнили Рибалку з посади голови фінкомітету ВРУ. “За” відповідне рішення проголосувало 255 колег “радикала”. Сам звільнений в цей день в Парламент не з’явився, а внести питання голосування за його відставку ініціював лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко.
Додамо, що однією з останніх його законодавчих ініціатив на посаді голови комітету став законопроект про зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків. Однак, як повідомили фінансисти, Рибалка не розробляв вказаного документу, а фактично присвоїв собі авторство проекту, який писали фахівці фінансового сектору. До того ж, сама ініціатива про зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків належить не нардепу, а саме фінансистам.