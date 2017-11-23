Екс-голова фінкомітету ВР лобіював інтереси “радикалів”, а не вкладників - Олійник

“З часу обрання Рибалки на посаду голови фінансового комітету ВР ми до нього із вкладниками різних ліквідованих банків зверталися часто, але ніяких дій не було з його боку. Лобіювання інтересів відбувалося лише фактично ФГВФО, оскільки за його (Рибалки, - ред.) допомоги були прийняті зміни до законопроекту про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Для вкладників нічого гарно не зробили. І для розвитку банківської системи взагалі нічого не зробив”, - сказав він.

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Також, за словами, Олійника, за головування Рибалки, у фінансовому комітеті Ради не відбувалося жодної суттєвої роботи.

“Взагалі, комітет наразі сформований із депутатів не із дуже гарною репутацією: або в офшорних скандалах замішаних, як і сам Рибалка, або ще в якихось скандальних справах.

Нічого гарно сказати не можу, лише негатив від звернень вкладників банків. І ніяких конструктивних пропозицій він (Рибалка, - ред.) не вносив”, - додав правозахисник і додав, що робота екс-очільника комітету більше заключалася у лобіюванні інтересів його ж партії.

Нагадаємо, раніше позичальники банків завили, що Рибалка своє діяльністю убив довіру до фінансового комітету Парламенту.

Також нагадаємо, нещодавно, депутати звільнили Рибалку з посади голови фінкомітету ВРУ. “За” відповідне рішення проголосувало 255 колег “радикала”. Сам звільнений в цей день в Парламент не з’явився, а внести питання голосування за його відставку ініціював лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко.

Додамо, що однією з останніх його законодавчих ініціатив на посаді голови комітету став законопроект про зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків. Однак, як повідомили фінансисти, Рибалка не розробляв вказаного документу, а фактично присвоїв собі авторство проекту, який писали фахівці фінансового сектору. До того ж, сама ініціатива про зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків належить не нардепу, а саме фінансистам.