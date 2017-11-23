Экс-глава финкомитета ВР лоббировал интересы "радикалов", а не вкладчиков - Олийнык

"Со времени избрания Рыбалки на должность председателя финансового комитета ВР мы к нему с вкладчиками различных ликвидированных банков обращались часто, но никаких действий не было с его стороны. Лоббирование интересов происходило только фактически ФГВФЛ, поскольку при его (Рыбалки, - ред.) помощи были приняты изменения в законопроект о системе гарантирования вкладов физических лиц. Для вкладчиков ничего хорошо не сделали. И для развития банковской системы вообще ничего не сделал", - сказал он.

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Также, по словам, Олийныка, под председательством Рыбалки, в комитете Рады не происходило никакой существенной работы.

"Вообще, комитет пока сформирован из депутатов не с очень хорошей репутацией: или в оффшорных скандалах замешаны, как и сам Рыбалка, или еще в каких-то скандальных делах.

Ничего хорошо сказать не могу, только негатив от обращений вкладчиков банков. И никаких конструктивных предложений он (Рыбалка, - ред.) не вносил", - добавил правозащитник и добавил, что работа экс-главы комитета более заключалась в лоббировании интересов его же партии.

Напомним, ранее заемщики банков завили, что Рыбалка своей деятельностью убил доверие к финансовому комитета Парламента.

Также напомним, недавно депутаты освободили Рыбалку с должности председателя финкомитета ВРУ. "За" соответствующее решение проголосовали 255 коллег "радикала". Сам уволенный в этот день в парламент не явился, а внести вопрос голосования за его отставку инициировал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Добавим, что одной из последних его законодательных инициатив в должности председателя комитета стал законопроект об уменьшении минимального размера уставного капитала банков. Однако, как сообщили финансисты, Рыбалка не разрабатывал указанного документа, а фактически присвоил себе авторство проекта, писали специалисты финансового сектора. К тому же, сама инициатива об уменьшении минимального размера уставного капитала банков принадлежит не нардепу, а именно финансистам.