Екс-глава Каталонії закликав Мадрид дозволити йому повернутися в Каталонію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Усунутий від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав уряд у Мадриді дозволити йому повернутися на батьківщину, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Я хотів би якомога швидше повернутися в Каталонію. Це стало б гарною новиною для Іспанії”, — заявив Пучдемон в інтерв’ю Reuters в суботу, 23 грудня.
Слід зазначити, що екс-глава Каталонії заявив про готовність вислухати будь-яку пропозицію Мадрида, навіть якщо в ній не йтиметься про незалежність від Іспанії.
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Політик висловив бажання дістатися до Каталонії ще до першого засідання обраного нещодавно регіонального парламенту, яке відбудеться 23 січня. “Я президент регіонального уряду і залишуся ним, якщо іспанська держава поважатиме результати голосування”, — зазначив Пучдемон.
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Нагадаємо, кілька днів тому в Каталонії пройшли позачергові вибори регіонального парламенту. Прихильники центристської ліберальної партії “Громадяни”, яка виступає за євроінтеграцію та єдність з Іспанією, відзначали отримання першого місця на виборах в каталонський парламент, хоча абсолютна більшість за підсумками голосування — у їхніх опонентів, трьох партій, які виступають за незалежність Каталонії. За підсумками підрахунків 99,9 відсотка бюлетенів перемогу отримали три партії, що виступають за самостійність регіону і які сумарно здобули 71 зі 135 депутатських крісел у новому парламенті.