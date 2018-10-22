Екс-футболіста "Динамо" вигнали з клубу через алкогольне сп'яніння
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Колишній футболіст київського “Динамо” Андрес Ескобар був відрахований із “Депортіво” (Толіма) через появу на тренуванні в стані алкогольного сп’яніння, повідомляє УНН із посиланням на El Pais.
Після одного з поєдинків в якому Ескобар не був включений до заявки свого колективу, спортсмен вирішив відправитися у нічний клуб.
На наступний день на тренуванні 27-річний колумбієць не вийшов на поле, а пішов у підтрибунне приміщення, де заснув на носилках. Тест на алкоголь у крові показав, що футболіст був п’яний.
У підсумку керівництво “Депортіво” запропонувало розірвати футболісту контракт за обопільною згодою, але він відмовився. Тому клуб розірвав угоду з гравцем в односторонньому порядку.
“Він вже не належить команді, давайте закриємо цю тему. Ми бажаємо йому усього найкращого в житті і продовження його кар’єри”, — сказав президент “Депортіво” Камарго.
Додамо, Ескобар виступав за колумбійську команду з серпня цього року.