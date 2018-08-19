Екс-футболіст "Ювентуса" і "Бенфіки" увійшов у тренерський штаб "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Першим помічником головного тренера львівського ФК "Карпати" Жозе Мораіша став Дімаш Тейшейра – відомий у минулому португальський захисник "Бенфіки" та "Ювентуса", передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Тейшейра вже допомагав головному наставнику Жозе Мораішу у тренерському штабі англійського "Барнслі".
Також у штабі залишилися тренер із фізичної підготовки Павло Сіренко та тренер воротарів Богдан Стронціцький.
Португальський фахівець Тейшейра як футболіст у 1994 році став гравцем лісабонської "Бенфіки", здобув з командою Кубок Португалії. Через два роки перебрався в туринський "Ювентус", з яким двічі ставав чемпіоном Італії та вигравав Суперкубок Італії. У 1998 році пробився зі "Старою Синьйорою" до фіналу Ліги чемпіонів, у якому тріумфував "Реал".
Також виступав у турецькому "Фенербахче", а потім в бельгійському "Стандарді". Наприкінці кар’єри грав за лісабонський "Спортінг" (виграв чемпіонат і Кубок країни) та марсельський "Олімпік".
Відзначимо, що спеціаліст у складі збірної Португалії провів 44 матчі, виступав на двох чемпіонатах Європи (1996 року в Англії та 2000 року в Бельгії та Нідерландах, де португальці здобули "бронзу").
Як повідомляв УНН, львівські "Карпати" змінили головного тренера.