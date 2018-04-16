Екс-директор ФБР: Трамп морально непридатний бути президентом

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"Я не купуюся на те, що він (Трамп - ред.) розумово некомпетентний або на ранній стадії деменції... Я не думаю, що він з медичної точки зору непридатний бути президентом. Я думаю, що він морально непридатний бути президентом", - сказав Комі.

Нагадаємо, Комі не виключив, що у Кремля є компромат на діючого американського президента Дональда Трампа.

Екс-глава ФБР в своїх мемуарах, які невдовзі вийдуть у світ, дає невтішні характеристики Трампу і розголошує подробиць своїх бесід з ним. Як повідомило агентство Associated Press, яке отримало копію книги під назвою "Вища лояльність: правда, брехня і лідерство", Комі називає Трампа людиною, "не пов’язаною правдою", а його стиль керівництва характеризує як "продиктований егоїзмом". Комі порівнює Трампа з очільником мафії, вказавши, що той вимагає від підлеглих запевнень у відданості.