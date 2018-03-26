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Екс-бойовик "ДНР" отримав довічне ув'язнення за вбивство сокирою поліцейського

Київ • УНН

 • 9541 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Колишнього бойовика "ДНР" у Маріуполі засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство поліцейського та низку інших злочинів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

“Участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях, вимагання, крадіжка, незаконне заволодіння транспортним засобом та посягання на життя працівника правоохоронного органу — усі ці злочини скоїв 33-річний мешканець Маріуполя”, — написав Лисенко.

За його словами, у травні 2014 року, коли місто було окуповано представниками терористичної організації “ДНР”, місцевий житель добровільно вступив до лав терористів з метою отримання грошової винагороди за охорону адміністративної будівлі міськвиконкому. Однак коли бойовики платити перестали, ідейні переконання добровольця змінилися, і він покинув незаконне формування.

Крім того, з листопада 2014 року до квітня 2015 року чоловік періодично приходив до своєї колишньої дружини додому, де, погрожуючи застосуванням насильства, вимагав у неї грошові кошти. Не отримуючи грошей, він різав інтернет-кабель, ламав пластикові труби водопостачання, демонтував металевий люк, чим спричинив жінці чималу матеріальну шкоду.

Жінка звернулася до поліції. Коли дільничний інспектор прийшов до чоловіка додому, останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс йому не менше 10 ударів сокирою по голові. Від отриманих чисельних травм правоохоронець помер, а зловмисник забрав з кишені загиблого грошові кошти, мобільний телефон, ключі від автомобіля та на викраденому авто поїхав до свого товариша.

“Вирок суду не набув законної сили, оскільки у сторін є 30 днів на його оскарження у суді вищої інстанції”, — зазначив Лисенко.

Нагадаємо, у Краматорську до 4,3 року позбавлення волі засуджено колишнього бойовика так званої “ДНР” за службу бойовикам та пограбування перукарні.

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