Екозвичкі: з чого почати і чим надихнутися

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Щорічно 15 квітня під багатьох країнах світу відзначається День екологічних знань. Він веде свою історію з 1992 року, коли на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми навколишнього середовища, було підкреслено величезне значення екологічної освіти населення всіх країн світу в реалізації стратегії виживання і для сталого розвитку людства, пише УНН.

Формування екологічних звичок особливо важливо саме зараз, коли природні явища стали виходити з-під контролю людини, показуючи, що ніколи під ним і не були. І що саме людина повинна підлаштовуватися під течії природи, а не навпаки.

Проблеми сміттєвих плям, загазованості повітря і змін клімату залежать не тільки від великих корпорацій і фабрик, а й від нас з вами, зокрема.

Для того, щоб мінімізувати свій екологічний слід в цьому світі, важливо дотримуватися наступних правил:

1. Мінімізуйте і по можливості повністю відмовтеся від використання поліетиленових пакетів.

Це здається складним лише на перший погляд. Для того, щоб спростити це завдання є кілька правил: використовуйте повторно; користуйтеся біопакетами, їх термін розкладання — 2 роки, що менше на 98 років, ніж у звичайних; або не використовуйте пакети взагалі. Сміття, наприклад, можна викидати з відра, а потім мити його.

Для походів в магазин використовуйте екосумки і екомішечки — вистачить 5 штук різних розмірів. Їх навіть можна не купувати, а зшити самостійно. Якщо все ж в магазині виявили, що не взяли або забули екоторбу, скористайтеся паперовими пакетами.

Не беріть пакети в магазинах, при покупці речей — складайте все в рюкзак/сумку або один великий пакет, бажано паперовий. Звичайно, маркетинг працює таким чином, щоб викликати бажання отримати жаданий пакетик з відомим логотипом, однак термін їх служби мінімальний.

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2. Використовуйте термокружки і багаторазовий посуд

Це правило № 1 для любителів кави. Адже випиваючи в день, наприклад, дві чашки, ви використовуєте 60 стаканчиків на місяць. І саме такі стаканчики дуже підступні, адже створюють ілюзію екологічності своїм “картонно-паперовим видом”, але це не так, адже будь-який стаканчик містить в собі шар пластикової плівки, що не дозволяє вашій каві протікати.

Використовуйте термокружки, адже в цьому суцільні плюси: це естетично, напої залишаються гарячими довше, а барісти почнуть вас впізнавати.

Те ж саме стосується і пластикових пляшок. Адже можна використовувати просто термос або ту ж пляшку багаторазово, і наливати воду вдома або в будь-якому доступному кулері.

Також останнім часом популярними стають так звані інфузери — переважно скляні пляшечки зі спеціальними ситечками або ємностями для нарізаних фруктів, овочів або ягід.

3. Сортуйте.

Не втримались і набрали пакетів — здайте на переробку. Випили кави в кумедному стаканчику або з’їли великий супер-сирний попкорн — здайте цю тару на переробку, розділили з другом пляшку вина — несіть на переробку.

Так, вторсировина зараз теж не вважається рішенням проблеми, адже переробити можна не все, і щось, в будь-якому випадку, відправляється на високотемпературне спалювання, однак головне, щоб це не відправлялося на сміттєві полігони.

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На допомогу вам сортувальні станції, баки для роздільного збору відходів, кур’єри і навіть прийом вторсировини поштою.

Навіть якщо у вашому місті немає централізованої сортувальної станції, де приймається все, у вас обов’язково повинні бути окремі невеликі пункти прийому макулатури, скла, різних металів і алюмінію.

Що стосується збору, наприклад, батарейок, то до цього можна підійти колективно. Наприклад, поставити спеціальну ємність в своєму під’їзді із закликом до сусідів. Таким чином, можна оптимізувати зусилля і потім організувати зручну доставку зібраних батарейок в пункт прийому. Так, ця система працює поки найгірше, але не впадайте у відчай, адже перша партія українських батарейок вже вирушила на утилізацію до Румунії, далі — більше.

4. Дайте речам друге життя

Якщо кофтинка або джинси, які подобалися раніше, вже не радують око, не поспішайте їх викидати. Адже вони завжди можуть стати в нагоді комусь іншому. Речі можна віддати в притулки, інтернати, церкви і в організації “Червоного хреста”. Існують також окремі збори речей в хорошому стані для майбутніх матусь, переселенців і людей без постійного місця проживання.

Також речі можна дарувати, продавати і обмінюватися ними. Для цього існують окремі платформи, групи в соціальних мережах, сусідські чати. Там ви можете і взяти необхідні в господарстві речі в оренду, наприклад, якщо вам знадобився молоток, але користуватися часто ви їм не будете, його можна позичити.

5. Аналізуйте те, що купуєте

Будь-яка річ, куплена вами, оцінюється в робочих годинах і робочих днях, і не тільки своїх, а й усіх, хто її створював. Тут необхідно розуміти, що чим дешевше куплена річ, тим менше грошей за її виробництво отримала швачка.

Так, деякі люди принципово не думають про вартість чужої праці, також, як і інші не думають про вартість його праці. Однак є ще маса інших чинників — ресурсів, витрачених на виробництво: вода, електрика, здійснення логістики.

Також важливо знати, з чого зроблені ваші речі, косметика, побутова хімія. Адже всі ці компоненти так чи інакше потрапляють у стічні води.

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На упаковках продуктів, які мінімізують шкоду для екології, зазвичай стоять позначки “безфосфатний”, або “біорозкладаний”. Крім того, частину чистячих засобів цілком якісно замінює звичайна сода, оцет і гірчичний порошок.

У складі косметичних засобів шкоди навколишньому середовищу можуть завдати ПАР (поверхнево-активні речовини) в шампунях і гелях для душу, наприклад, SLS (Sodium Lauryl Sulfate) і SLES (sodium laureth sulfate).

6. Економте ресурси

В Україні люди звикли використовувати ряд правил, а іноді і навіть “хитрощів”, щоб менше заплатити за комунальні послуги, проте справа не тільки в грошах. Є ресурси, які на даний момент в світі відновити легше, в той час як інші — цілком собі вичерпні.

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В даному випадку почати потрібно з свого будинку, встановити енергозберігаючі лампи, сенсори для включення і виключення світла і води, поливати не використаною водою рослини. Також краще встановити посудомийну машину, так як витрата води на неї менше.

Вимикайте воду, коли не користуєтеся нею: чистите зуби або намилюєтесь.

7. Садіть дерева

Це дуже важливо і корисно, так як є вашим внеском у боротьбу з глобальним потеплінням. Пам’ятайте, що дерева — легені планети.

8. Прищеплюйте екозвичкі дітям

Розповідайте дітям про важливі світових процеси, в тому числі екологічні: як сортувати, чому це важливо, як робляться продукти і створюються речі, органічні вони чи ні.

Навчіть любити людей, тварин і природу, і жити в гармонії з ними. Будьте щирими, адже що, що як не батьківський приклад надихає дитину.