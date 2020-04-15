Экопривычки: с чего начать и чем вдохновиться

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества, пишет УНН.

Формирование экологических привычек особенно важно именно сейчас, когда природные явления стали выходить из-под контроля человека, показывая, что никогда под ним и не были. И что именно человек должен подстраиваться под течение природы, а не наоборот.

Проблемы мусорных пятен, загазованности воздуха и изменений климата зависят не только от больших корпораций и фабрик, но и от нас с вами, в частности.

Для того, чтобы минимизировать свой экологический след в этом мире, важно придерживаться следующих правил:

1. Минимизируйте и по возможности полностью откажитесь от использования полиэтиленовых пакетов.

Это кажется сложным лишь на первый взгляд. Для того, чтобы упростить это задачу есть несколько правил: используйте повторно; пользуйтесь биопакетами, их срок разложения – 2 года, что меньше на 98 лет, чем у обычных; или не используйте пакеты вообще. Мусор, например, можно выбрасывать из ведра, а потом мыть его.

Для походов в магазин используйте экосумки и экомешочки – хватит 5 штук разных размеров. Их даже можно не покупать, а сшить самостоятельно. Если все же в магазине обнаружили, что не взяли или забыли экосумку, воспользуйтесь бумажными пакетами.

Не берите пакеты в магазинах, при покупке вещей - складывайте все в рюкзак/сумку или один большой пакет, желательно бумажный. Конечно, маркетинг работает таким образом, чтобы вызвать желание получить вожделенный пакетик с известным логотипом, однако срок их службы минимален.

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2. Используйте термокружки и многоразовую посуду

Это правильно №1 для любителей кофе. Ведь выпивая в день, например, две чашки, вы используете 60 стаканчиков в месяц. И именно такие стаканчики очень коварны, ведь создают иллюзию экологичности своим «картонно-бумажным видом», но это не так, ведь любой стаканчик содержит в себе слой пластиковой пленки, что не позволяет вашему кофе протекать.

Используйте термокружки, ведь в этом сплошные плюсы: это эстетично, напитки остаются горячими дольше, а баристы начнут вас узнавать.

То же самое касается и пластиковых бутылок. Ведь можно использовать просто термос или ту же бутылочку многоразово, и наливать дома или в любом доступном кулере.

Также в последнее время популярными становятся так называемые инфузеры – преимущественно стеклянные бутылочки со специальными ситечками или емкостями для нарезанных фруктов, овощей или ягод.

3. Сортируйте.

Не удержались и набрали пакетов – сдайте на переработку. Выпили кофе в забавном стаканчике или съели большой супер-сырный попкорн – сдайте эту тару на переработку, разделили с другом бутылочку вина – несите на переработку.

Да, вторсырье сейчас тоже не считается решением проблемы, ведь переработать можно не все, и что-то, в любом случае, отправляется на высокотемпературное сжигание, однако главное, чтобы это не отправлялось на мусорные полигоны.

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В помощь вам сортировочные станции, баки для раздельного сбора отходов, курьеры и даже прием вторсырья по почте.

Даже если в вашем городе нет централизованной сортировочной станции, где принимается все, у вас обязательно должны быть отдельные небольшие пункты приема макулатуры, стекла, различных металлов и алюминия.

Что касается сбора, к примеру, батареек, то к этому можно подойти коллективно. Например, поставить специальную емкость в своем подъезде с призывом к соседям. Таким образом, можно оптимизировать усилия и затем организовать удобную доставку собранных батареек в пункт приема. Да, эта система работает пока хуже всего, но не отчаивайтесь, ведь первая партия украинских батареек уже отправилась на утилизацию в Румынию, дальше – больше.

4. Дайте вещам вторую жизнь

Если нравившаяся вам раньше кофточка или джинсы уже не радуют глаз, не спешите их выбрасывать. Ведь они всегда могут пригодиться кому-то другому. Вещи можно отдать в приюты, интернаты, церкви и в организации «Красного креста». Существуют также отдельные сборы вещей в хорошем состоянии для будущих мамочек, переселенцев и людей без постоянного места жительства.

Также вещи можно дарить, продавать и обмениваться ими. Для этого существуют отдельные платформы, группы в соцсетях, соседские чаты. Там вы можете и взять необходимые в хозяйстве вещи в аренду, например, если вам понадобился молоток, но пользоваться часто вы им не будете, его можно одолжить.

5. Анализируйте то, что покупаете

Любая вещь, купленная вами, оценивается в работочасах и работоднях, и не только ваших, но и всех, кто ее создавал. Тут необходимо понимать, что чем дешевле купленная вещь, тем меньше денег за ее производство получила швея.

Да, некоторые люди принципиально не думают о стоимости чужого труда, также, как и другие не думают о стоимости его труда. Однако есть еще масса других факторов – ресурсов, затраченных на производство: вода, электричество, осуществление логистики.

Также важно знать, из чего сделаны ваши вещи, косметика, бытовая химия. Ведь все эти компоненты так или иначе попадают в сточные воды.

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На упаковках продуктов, которые минимизируют вред для экологии, обычно стоят отметки «бесфосфатный», либо «биоразлагаемый». Кроме того, часть чистящих средств вполне качественно заменяет обычная сода, уксус и горчичный порошок.

В составе косметических средств вред окружающей среде могут нанести ПАВ (поверхностно-активные вещества) в шампунях и гелях для душа, например, SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (sodium laureth sulfate).

6. Экономьте ресурсы

В Украине люди привыкли использовать ряд правил, а иногда и даже «ухищрений», чтобы меньше заплатить за коммунальные услуги, однако дело не только в деньгах. Есть ресурсы, которые на данный момент в мире восстановить легче, в то время как другие – вполне себе исчерпаемые.

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В данном случае начать нужно со своего дома, установить энергосберегающие лампы, сенсоры для включения и выключения света и воды, поливать не использованной водой растения. Также лучше установить посудомоечную машину, так как расход воды на нее меньше.

Выключайте воду, когда не пользуетесь ею: чистите зубы или намыливаетесь.

7. Сажайте деревья

Это очень важно и полезно, так как является вашим вкладом в борьбу с глобальным потеплением. Помните, что деревья – легкие планеты.

8. Прививайте экопривычки детям

Рассказывайте детям о важных мировых процессах, в том числе экологических: как сортировать, почему это важно, как делаются продукты и создаются вещи, органические они или нет.

Научите любить людей, животных и природу, и жить в гармонии с ними. Будьте искренними, ведь что, как не родительский пример вдохновляет ребенка.