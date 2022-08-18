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Економіст: зменшення податків не допоможе виграти війну – бізнесу потрібні замовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Нова податкова система не вирішіть економічні проблеми в державі, а зменшення податків не допоможе у війні. Таку думку у коментарі з приводу проекту нової податкової системи висловив економічний експерт Павло Вернівський, пише УНН.

Економіст: зменшення податків не допоможе виграти війну – бізнесу потрібні замовлення

Деталі

Економіст вважає, що цифри та розрахунки у запропонованій системі оподаткування «10-10-10» - 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ - не витримують критики.

«Перше враження, що ці цифри брались зі стелі і всі розрахунки також. З припущенням що зменшення податків приведе до збільшення доходів бюджету. А якщо ні, то хто відповідатиме за це?

І це я пишу не тому що виступаю за підвищення податків. Просто я не розумію як зменшення податків допоможе виграти війну. Невже хтось думає, що після зменшення податків приватний бізнес почне штампувати військову зброю і техніку? Так я нагадаю, що для того щоб бізнес почав щось виробляти, то йому потрібні замовлення. Не треба думати, що цю функцію виконають волонтери, бо вони вже працюють на межі своїх можливостей. Це повинна робити держава!!! Особливо мене це дивує, коли є нагальні потреби для фронту, але їх ніхто не вирішує», - написав експерт у своєму пості на Фейсбук.

Вернівський наголосив, що справжньою причиною економічної кризи є падіння внутрішнього ринку споживання і експорту.

«Також я не розумію як нова податкова система вирішить економічні проблеми які виникли в державі. Справжня причина кризи це падіння внутрішнього ринку споживання і експорту. Через втрату морських перевезень, виїзд за кордон великої кількості людей та подальші звільнення працюючих в Україні. І щоб вивести бізнес з кризи, то йому потрібні замовлення. Хто мені пояснить як зменшення податків збільшить споживацький попит? Якщо людина втратила роботу, то звичайно вона буде менше споживати, а для цього їй треба робота. Спочатку повинно бути створення робочих місць і тільки потім буде зростання споживання. Не навпаки», - наголосив експерт.

Він додав, що слід вже перестати вирішення всіх економічних проблем зводити до дискусії про податки.

Нагадаємо

В Офісі Президента України розглядають можливість вровадження нової податкової моделі - 10% податок на прибуток, 10% ПДФО, 10% ПДВ.

Передбачається також майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства і такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Наразі офіційного проекту податкової моделі ще немає.

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