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Экономист: уменьшение налогов не поможет выиграть войну – бизнесу нужны заказы

Киев • УНН

 • 160836 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Новая налоговая система не решит экономические проблемы в государстве, а уменьшение налогов не поможет в войне. Такое мнение в комментарии по поводу проекта новой налоговой системы высказал экономический эксперт Павел Верновский, пишет УНН.

Экономист: уменьшение налогов не поможет выиграть войну – бизнесу нужны заказы

Детали

Экономист считает, что цифры и расчеты в предложенной системе налогообложения «10-10-10» – 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС – не выдерживают критики.

«Первое впечатление, что эти цифры брались с потолка и все расчеты тоже. С предположением, что уменьшение налогов приведет к увеличению доходов бюджета. А если нет, то кто будет отвечать за это?

И это я пишу не потому что выступаю за повышение налогов. Просто я не понимаю, как уменьшение налогов поможет выиграть войну. Неужели кто-то думает, что после уменьшения налогов частный бизнес начнет штамповать военное оружие и технику? Так я напомню, что для того чтобы бизнес начал что-то производить, ему нужны заказы. Не надо думать, что эту функцию выполнят волонтеры, потому что они уже работают на грани своих возможностей. Это должно делать государство!!! Особенно меня это удивляет, когда есть неотложные потребности для фронта, но их никто не решает», - написал эксперт в своем посте на Фейсбуке.

Верновский подчеркнул, что истинной причиной экономического кризиса является падение внутреннего рынка потребления и экспорта.

«Также я не понимаю, как новая налоговая система решит экономические проблемы возникшие в государстве. Истинная причина кризиса – это падение внутреннего рынка потребления и экспорта. Из-за потери морских перевозок, выезда за границу большого количества людей и последующих увольнений работающих в Украине. И чтобы вывести бизнес из кризиса, ему нужны заказы. Кто мне объяснит, как уменьшение налогов увеличит потребительский спрос? Если человек потерял работу, то обычно он будет меньше потреблять, а для этого ему нужна работа. Сначала должно быть создание рабочих мест и только потом последует рост потребления. Не наоборот», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что следует уже перестать решение всех экономических проблем сводить к дискуссии о налогах.

Напомним

В Офисе Президента Украины рассматривают возможность введения новой налоговой модели – 10% налог на прибыль, 10% НДФЛ, 10% НДС.

Предполагается также почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Пока официального проекта налоговой модели еще нет.

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