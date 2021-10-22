Економіст розповів, які продукти найбільше експортує Україна: ключові позиції, які вражають
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Аграрний експорт України за останні п’ять років росте в середньому на 9,5% на рік (або 3,2 млрд доларів США), у той час як загальний експорт України - на 7,2% на рік. Про це розповів УНН економіст ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН) Андрій Ярмак.
Цитата:
“Якщо умовно розділити аграрний експорт на сировинний, продукти первинної переробки та продукти доданої вартості, то виходять наступні темпи:
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- сировинний експорт зростає в середньому на 11,2% на рік (1,1 млрд доларів),
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- експорт продуктів первинної переробки — на 8,8%, або 750 млн доларів на рік,
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- експорт продуктів з високою доданою вартістю — на 4,8%, або 119 млн на рік.
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Висновок перший — сировинна модель експорту поглиблюється”, — розказує Ярмак.
Детальніше
Розповідаючи детальніше за позиціями, економіст говорить, що 81% всього приросту експорту протягом останніх 5 років забезпечили всього 5 позицій — кукурудза, пшениця, соняшникова олія, ріпак та соняшниковий шрот.
“Кукурудза сама є абсолютним лідером з великим відривом від інших позицій — щорічно її експортується на 670 млн доларів більше або на 17,5%. З продуктів з доданою вартістю в топ-10 нашого експорту потрапляє лише курятина. Темпи зростання її експорту співставні з темпами зростання кукурудзи, але обсяги виручки там значно менші, бо нижча база для порівняння”, — говорить Ярмак.
Додамо
Економіст розповідає, що починає відновлюватися кондитерська галузь. Цукристі вироби без додавання какао (наприклад, карамель та білий шоколад) вже є 13-ми в рейтингу генераторів експортної виручки в агробізнесі, а темпи щорічного зростання експорту сягають 12,3%. Їх, до речі, експортують більше, ніж меду.
А от шоколад і далі має негативну експортну тенденцію — мінус 3,5% на рік.
Водночас борошновмісні кондитерські вироби відновлюють позиції в експорті — експорт вафель зростає на 25% в рік (але він в цілому невеликий поки що), а експорт солодкого печива — на 10% на рік.
“В плодоовочевому секторі потрібно відзначити заморожену малину, експорт якої зростає майже на 30% щорічно. І цього року ми побачимо теж дуже вражаючі експортні цифри. Зростає експорт яблука. Падає експорт молочних продуктів в середньому майже на 6% на рік. Знижується також експорт борошна, алкогольної продукції та плодоовочевої консервації. Продовжує зростати експорт волоських горіхів, але темпи останнім часом знизилися до 6% на рік”, — резюмує Ярмак.