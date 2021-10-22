Экономист рассказал, какие продукты больше всего экспортирует Украина: ключевые позиции, которые поражают

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"Если условно разделить аграрный экспорт на сырьевой, продукты первичной переработки и продукты добавленной стоимости, то получаются следующие темпы:



сырьевой экспорт растет в среднем на 11,2% в год (1,1 миллиарда долларов),



экспорт продуктов первичной переработки - на 8,8%, или 750 млн долларов в год,



экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью - на 4,8%, или 119 млн в год.



Вывод первый - сырьевая модель экспорта углубляется", - рассказывает Ярмак.

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Рассказывая подробнее о позициях, экономист говорит, что 81% всего прироста экспорта за последние 5 лет обеспечили всего 5 позиций - кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и соевый шрот.

"Кукуруза сама является абсолютным лидером с большим отрывом от других позиций - ежегодно его экспортируется на 670 млн долларов больше или на 17,5%. Из продуктов с добавленной стоимостью в топ-10 нашего экспорта попадает только курятина. Темпы роста ее экспорта сопоставимы с темпами роста кукурузы, но объемы выручки там значительно меньше, потому что ниже база для сравнения", - говорит Ярмак.

Добавим

Экономист говорит, что начинает восстанавливаться кондитерская отрасль. Сахаристые изделия без добавления какао (например, карамель и белый шоколад) уже являются 13-ми в рейтинге генераторов экспортной выручки в агробизнесе, а темпы ежегодного роста экспорта достигают 12,3%. Их, кстати, экспортируют больше, чем меда.

А вот шоколад и дальше показывает негативную экспортную тенденцию - минус 3,5% в год.

В то же время мукосодержащие кондитерские изделия восстанавливают позиции в экспорте - экспорт вафель растет на 25% в год (но он в целом небольшой пока), а экспорт сладкого печенья - на 10% в год.

"В плодоовощном секторе нужно отметить замороженную малину, экспорт которой растет почти на 30% ежегодно. И в этом году мы увидим тоже очень впечатляющие экспортные цифры. Растет экспорт яблоки. Падает экспорт молочных продуктов в среднем почти на 6% в год. Снижается также экспорт муки, алкогольной продукции и плодоовощной консервации. Продолжает расти экспорт грецких орехов, но темпы в последнее время снизились до 6% в год", - резюмирует Ярмак.