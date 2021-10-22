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Экономист рассказал, какие продукты больше всего экспортирует Украина: ключевые позиции, которые поражают

Киев • УНН

 • 50803 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Аграрный экспорт Украины за последние пять лет растет в среднем на 9,5% в год (или 3,2 млрд долларов США), в то время как общий экспорт Украины - на 7,2% в год. Об этом рассказал УНН экономист ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) Андрей Ярмак.

Экономист рассказал, какие продукты больше всего экспортирует Украина: ключевые позиции, которые поражают

Цитата:

"Если условно разделить аграрный экспорт на сырьевой, продукты первичной переработки и продукты добавленной стоимости, то получаются следующие темпы:

  • сырьевой экспорт растет в среднем на 11,2% в год (1,1 миллиарда долларов),
  • экспорт продуктов первичной переработки - на 8,8%, или 750 млн долларов в год,
  • экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью - на 4,8%, или 119 млн в год.

Вывод первый - сырьевая модель экспорта углубляется", - рассказывает Ярмак.

Подробнее

Рассказывая подробнее о позициях, экономист говорит, что 81% всего прироста экспорта за последние 5 лет обеспечили всего 5 позиций - кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и соевый шрот.

"Кукуруза сама является абсолютным лидером с большим отрывом от других позиций - ежегодно его экспортируется на 670 млн долларов больше или на 17,5%. Из продуктов с добавленной стоимостью в топ-10 нашего экспорта попадает только курятина. Темпы роста ее экспорта сопоставимы с темпами роста кукурузы, но объемы выручки там значительно меньше, потому что ниже база для сравнения", - говорит Ярмак.

Добавим

Экономист говорит, что начинает восстанавливаться кондитерская отрасль. Сахаристые изделия без добавления какао (например, карамель и белый шоколад) уже являются 13-ми в рейтинге генераторов экспортной выручки в агробизнесе, а темпы ежегодного роста экспорта достигают 12,3%. Их, кстати, экспортируют больше, чем меда.

А вот шоколад и дальше показывает негативную экспортную тенденцию - минус 3,5% в год.

В то же время мукосодержащие кондитерские изделия восстанавливают позиции в экспорте - экспорт вафель растет на 25% в год (но он в целом небольшой пока), а экспорт сладкого печенья - на 10% в год.

"В плодоовощном секторе нужно отметить замороженную малину, экспорт которой растет почти на 30% ежегодно. И в этом году мы увидим тоже очень впечатляющие экспортные цифры. Растет экспорт яблоки. Падает экспорт молочных продуктов в среднем почти на 6% в год. Снижается также экспорт муки, алкогольной продукции и плодоовощной консервации. Продолжает расти экспорт грецких орехов, но темпы в последнее время снизились до 6% в год", - резюмирует Ярмак.

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