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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Економіст пояснив, чому в Україні дорожчає євро

Київ • УНН

 • 20090 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Подорожчання євро, яке спостерігається в Україні останнім часом, пов'язано з тим, що вартість євро по відношенню до долара зростає на міжнародних ринках. Про це в коментарі УНН розповів економіст Віктор Скаршевський.

Економіст пояснив, чому в Україні дорожчає євро

“Це просто на міжнародних ринках зараз євро дорожчає по відношенню до долара і це арифметично відображається у наших обмінниках. Це не через те, що в Україні зріс попит на євро. Тут немає специфічного українського питання. Тим більше, що борги у нас майже на 100% номіновані у доларах. Тобто з боку уряду також не може бути надлишкового попиту”, — прокоментував Скаршевський здорожчання європейський валюти в українських обмінниках.

Також, за його словами, можна було б припустити, що люди масово їдуть на відпочинок до Європи, тому їм потрібен євро. Проте, як додав економіст, це не такий великий обсяг, щоб суттєво вплинути на курс. Тим більше, що люди подорожують протягом усього літа, а не останнім часом.

Нагадаємо, у попередні два тижні євро у обмінниках подорожчав майже на гривню. Зокрема, за тиждень з 13 по 20 серпня євро подорожчав на 44 копійки до 32,07 грн/євро, а протягом 20-27 серпня — ще на 48 копійок.

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