Економічні збитки від пожеж в Каліфорнії можуть перевищити 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Пожежі на півночі Каліфорнії можуть завдати збитків на суму понад 100 млн доларів. Про це в понеділок повідомляє агентство Reuters з посиланням на страхову компанію Aon Benfield, інформує УНН.
Згідно з даними управління захисту лісових угідь і протипожежної охорони, найбільша з восьми пожеж в штаті, в окрузі Шаста, охопила територію розміром 330,2 кв. км. Її вдалося локалізувати на 20% в порівнянні з 5% в неділю. Через загоряння, що вирує в Шаста на протязі вже тижні, евакуйовано майже 40 тисяч чоловік.
Пожежа знищила вже 723 будівлі та загрожує ще як мінімум 5 тисяч будівель. В результаті стихії загинуло шестеро осіб.
Як повідомляв УНН, пором зазнав аварії в порту Рафіни, на схід від Афін, біля епіцентру лісових пожеж у Греції.