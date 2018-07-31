Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить 100 млн долларов

Согласно данным управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны, самый крупный из восьми пожаров в штате, в округе Шаста, охватил территорию размером 330,2 кв. км. Его удалось локализовать на 20% по сравнению с 5% в воскресенье. Из-за возгорания, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тысяч человек.

Пожар уничтожил уже 723 здания и угрожает еще как минимум 5 тысяч строений. В результате стихии погибло шесть человек.

Как сообщал УНН, паром потерпел крушение в порту Рафина к востоку от Афин, у эпицентра лесных пожаров в Греции.