Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить 100 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Пожары на севере Калифорнии могут нанести ущерб на сумму более 100 млн долларов. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на страховую компанию Aon Benfield, информирует УНН.
Согласно данным управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны, самый крупный из восьми пожаров в штате, в округе Шаста, охватил территорию размером 330,2 кв. км. Его удалось локализовать на 20% по сравнению с 5% в воскресенье. Из-за возгорания, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тысяч человек.
Пожар уничтожил уже 723 здания и угрожает еще как минимум 5 тысяч строений. В результате стихии погибло шесть человек.
Как сообщал УНН, паром потерпел крушение в порту Рафина к востоку от Афин, у эпицентра лесных пожаров в Греции.