Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить 100 млн долларов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32377 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 97192 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121745 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129426 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167989 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152950 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140778 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130407 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180433 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить 100 млн долларов

Экономический ущерб от пожаров в Калифорнии может превысить 100 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8421 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Пожары на севере Калифорнии могут нанести ущерб на сумму более 100 млн долларов. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на страховую компанию Aon Benfield, информирует УНН.

Согласно данным управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны, самый крупный из восьми пожаров в штате, в округе Шаста, охватил территорию размером 330,2 кв. км. Его удалось локализовать на 20% по сравнению с 5% в воскресенье. Из-за возгорания, бушующего в Шаста на протяжении уже недели, эвакуированы почти 40 тысяч человек.

Пожар уничтожил уже 723 здания и угрожает еще как минимум 5 тысяч строений. В результате стихии погибло шесть человек.

Как сообщал УНН, паром потерпел крушение в порту Рафина к востоку от Афин, у эпицентра лесных пожаров в Греции.

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