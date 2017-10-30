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Екологічні організації підтримали впровадження депозитної системи збору пляшок у Великобританії

Екологічні організації підтримали впровадження депозитної системи збору пляшок у Великобританії

Київ • УНН

 • 9021 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Екологічні організації Великобританії виступили на підтримку намірів уряду запровадити депозитну (заставну) систему збору тари в країні. Про це повідомляє видання Dive, передає УНН.

Як відомо, на початку жовтня в Англії приступили до розробки законопроекту про депозитну систему збору тари.

"Цей крок вітається природоохоронними організаціями, оскільки Великобританія в даний час переробляє лише 57% пластикових пляшок в рік", - підкреслюють представники організацій.

Старший співробітник з питань політики в галузі охорони морського середовища Сью Кінсі зазначив, що нова депозитна система збору тари не тільки зменшить кількість сміття, а й заощадить бюджетні гроші.

"Пластикові та скляні пляшки, алюмінієві банки складають щонайменше 1% сміття на пляжах Великобританії. Депозитна система збору тари показала свою ефективність у всіх країнах світу, де вона була впроваджена. Система повернення вкладів зменшує засмічення, підвищує якість переробки сміття та економить гроші місцевих властей. Ми рішуче підтримуємо впровадження такої схеми в Англії", - сказав він.

Нагадаємо, депозитна (заставна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.
До 2020 року таку систему планує ввести Білорусія.

Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

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