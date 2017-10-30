Экологические организации поддержали внедрение депозитной системы сбора бутылок в Великобритании

Как известно, в начале октября в Англии приступили к разработке законопроекта о депозитной системе сбора тары.

"Этот шаг приветствуется природоохранными организациями, поскольку Великобритания в настоящее время перерабатывает только 57% пластиковых бутылок в год", - подчеркивают представители организаций.

Старший сотрудник по вопросам политики в области охраны морской среды Сью Кинси отметил, что депозитная система сбора тары не только уменьшит количество мусора, но и сэкономит бюджетные деньги.

"Пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки составляют по меньшей мере 1 % мусора на пляжах Великобритании. Депозитная система сбора тары показала свою эффективность во всех странах мира, где она была внедрена. Система возврата вкладов уменьшает засорение, повышает качество переработки мусора и экономит деньги местных властей. Мы решительно поддерживаем внедрение такой схемы в Англии", - сказал он.

Напомним, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

До 2020 года такую систему планирует ввести Белоруссия.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок сдается - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.