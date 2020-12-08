Екоексперт дав поради, як відсвяткувати Новий рік без шкоди для природи

“Перше, що можна зробити — це перестати купляти зрубану ялинку. Якщо ж ялинку все ж таки дуже хочеться, то треба обирати ялинку, на якій є чіп, це означає — вона вирощена Держлісагентством. Так, за гроші, виплачені за ялинку, висадять нову. Також можна купити ялинку у горщику, яку потім можна буде висадити на вулиці. Альтернативним варіантом може бути збирання або покупка ялинкових гілочок, які можна зв’язати у ялинку, чи просто розвісити по дому”, — зазначив він.

За його словами, якщо обирати штучну ялинку, то треба обирати якісну, щоб була змога використовувати її протягом багатьох років, тому що на виготовлення штучної ялинки використовується багато ресурсів.

“Купити штучну ялинку і через рік викинути — це ще гірше, краще вже купити живу ялинку. Також останнім часом стає популярним робити ялинку з підручних засобів: з гірлянди, книг, різних гілочок, які складають у формі ялинки”, — зауважив Єременко.

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Також він наголосив, що багато ялинкових прикрас шкодять навколишньому середовищу і їх можна замінити натуральними продуктами.

“Можна шматочки цитрусових запікати у духовці. Апельсин, лимон або грейпфрут треба нарізати кільцями та висушити на батареї чи в духовці. Також прикраси можна зробити самостійно з тих матеріалів, які є вдома: папір, тканина, назбирати якихось шишок і зробити маленькі ікебани. Ще для виготовлення прикрас можна використовувати зернятка, наприклад, корм для птахів, заливати цукровим сиропом у формочки для печива, сушити і вішати на ялинку, після свят цю прикрасу можна вивісити на вулицю, де їх з’їдять пташки”, — додав він.

Обгортку для подарунків також можна зробити екологічною, використавши папір чи багаторазові торбинки замість пластику.

“Щодо подарунків, то обгортка може бути частиною подарунку, наприклад загорніть подарунок у шарф. Також, подарунок може бути запакований у багаторазовий мішечок або у перероблений пакувальний папір, його можна купити майже будь-де, але найкращий варіант — це використати вже наявні у вас матеріали. Так, наприклад, багаторазовий мішечок людина зможе використовувати ще досить довго та часто для походу у магазин”, — підсумував Єременко.

Нагадаємо, Державне агентство лісових ресурсів України повідомило, яка буде вартість новорічних ялинок для українців. Так, найдешевші ялинки будуть у Харкові — 45 грн, а найдорожчі — у Івано-Франківську — 120 грн.