Экоэксперт дал советы, как отпраздновать Новый год без ущерба для природы

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Новогодние праздники уже не за горами, а это значит, что вскоре люди начнут покупать елки, елочные украшения и дарить друг другу подарки. Экс-глава Украинский климатической сети, эксперт ОО "Экоклуб" Илья Еременко поделился с читателями УНН советами, как отпраздновать праздники и сберечь праздничное настроение без ущерба для окружающей среды.

"Первое, что можно сделать - это перестать покупать срубленную елку. Если же елку все же очень хочется, то надо выбирать елку, на которой есть чип, это значит - она выращена Гослесагентством. Так, за деньги, выплаченные за елку, высадят новую. Также можно купить елку в горшке, которую потом можно будет высадить на улице. Альтернативным вариантом может быть сбор или покупка елочных веточек, которые можно связать в елку или просто развесить по дому", - отметил он.

По его словам, если выбирать искусственную елку, то надо выбирать качественную, чтобы была возможность использовать ее в течение многих лет, потому что на изготовление искусственной елки используется много ресурсов.

"Купить искусственную елку и через год выбросить - это еще хуже, лучше уж купить живую елку. Также в последнее время становится популярным делать елку из подручных средств: с гирлянды, книг, разных веточек, которые составляют в форме елки", - отметил Еременко.

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Также он отметил, что многие елочные украшения вредят окружающей среде и их можно заменить натуральными продуктами.

"Можно кусочки цитрусовых запекать в духовке. Апельсин, лимон или грейпфрут надо нарезать кольцами и высушить на батарее или в духовке. Также украшения можно сделать самостоятельно из тех материалов, которые есть дома: бумага, ткань, собрать каких-то шишек и сделать маленькие икебаны. Еще для изготовления украшений можно использовать зернышки, например, корм для птиц, заливать сахарным сиропом в формочки для печенья, сушить и вешать на елку, после праздников это украшение можно вывесить на улицу, где их съедят птицы", - добавил он.

Обертку для подарков можно сделать экологической, использовав бумагу или многоразовые сумки вместо пластика.

"Что касается подарков, то обертка может быть частью подарка, например заверните подарок в шарф. Также, подарок может быть упакован в многоразовый мешочек или в переработанную упаковочную бумагу, ее можно купить почти в любом месте, но лучший вариант - это использовать уже имеющиеся у вас материалы. Так, например, многоразовый мешочек человек сможет использовать еще довольно долго и часто для похода в магазин", - подытожил Еременко.

Напомним, Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщило, какова будет стоимость новогодних елок для украинцев. Так, самые дешевые елки будут в Харькове - 45 грн, а самые дорогие - в Ивано-Франковске - 120 грн.

Украинские Национальные Новости

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