Екіпаж МКС прикинулися манекенами заради флешмобу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Екіпаж Міжнародної космічної станції прикинувся манекенами заради тематичного флешмобу. Відео для Mannequin Challenge виклав у Twitter французький астронавт Тома Песке, передає УНН.
У цьому ролику команда МКС “застигає” в польоті. Як заявив Т.Песке, весь екіпаж пропонує глядачам єдиний Mannequin Challenge в космосі і одночасно візит на станцію.
У складі екіпажу МКС також є росіяни Олег Новицький, Андрій Борисенко та Сергій Рижиков, американські астронавти Роберт Кімброу і Пеггі Уїтсон.
Tout l’équipage s’y est mis pour vous offrir le seul #MannequinChallenge de l’espace et en même temps une visite de la @Space_station! pic.twitter.com/TSWp96jr8o— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 29 декабря 2016 г.