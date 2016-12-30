Екіпаж МКС прикинулися манекенами заради флешмобу

У цьому ролику команда МКС “застигає” в польоті. Як заявив Т.Песке, весь екіпаж пропонує глядачам єдиний Mannequin Challenge в космосі і одночасно візит на станцію.

У складі екіпажу МКС також є росіяни Олег Новицький, Андрій Борисенко та Сергій Рижиков, американські астронавти Роберт Кімброу і Пеггі Уїтсон.

Tout l’équipage s’y est mis pour vous offrir le seul #MannequinChallenge de l’espace et en même temps une visite de la @Space_station! pic.twitter.com/TSWp96jr8o