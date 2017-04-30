Е.Світоліна тріумфувала на турнірі в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна втретє в цьому сезоні виграла турнір категорії WTA. На кортах у Стамбулі наша співвітчизниця здобула чергову перемогу, передає кореспондент УНН.
Українка розпочала матч проти бельгійки Еліс Мертенс (6 сіяна) із виграного брейк-пойнту. При рахунку 5:1 Е.Світоліна не зуміла подати на сет, проте вже у наступному геймі бельгійка програла на своїй подачі – 6:2.
На старті другої партії повторився сценарій першої – 2:0, однак згодом бельгійка зуміла повернути брейк (4:4). Однак наступні два гейми завершилися на користь українки, як і матч загалом – 6:2, 6:4.
Відзначимо, що зустріч тривала 1 годину та 16 хвилин. На рахунку Е.Світоліної 6/12 реалізованих брейк-пойнтів, у Е.Мертенс – 3/5.
Зауважимо, що раніше в поточному сезоні 13-та ракетка світу виграла два трофеї - у Тайбеї (WTA International) і в Дубаї (WTA Premier 5).
Додамо також, загалом Е.Світоліна виграла 7-й титул WTA в професійній кар'єрі.